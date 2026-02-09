Conte contro il Como non rischia McTominay Tornano Milinkovic Mazzocchi e Olivera Giovane dal 1? Sky

Domani sera il Napoli sfida il Como al Maradona nei quarti di Coppa Italia. Il tecnico degli azzurri conferma la formazione, senza rischiare McTominay, e recupera Milinkovic, Mazzocchi e Olivera. In campo potrebbe partire anche un giovane dal primo minuto, ma ancora nessuna decisione definitiva. La vincente affronterà l’Inter in semifinale, in due gare di andata e ritorno.

Domani sera al Maradona scenderanno in campo Napoli e Como. La gara sarà valida per i Quarti di finale di Coppa Italia e ad attendere la vincitrice in Semifinale (che si giocherà in due gare: andata e ritorno) ci sarà l’Inter prima in classifica. Conte ha gli uomini contati come spesso è capitato in questa stagione, dovendo affrontare pure lo stop precauzionale di McTominay. Diversa la questione per il Como, che non farà sconti avendo anche riposato in questo weekend (in vista di Milan-Como ndr) e giocherà con la migliore formazione possibile. Le probabili sono state sviscerate da Sky Sport negli ultimi minuti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

