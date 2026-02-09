Consiglio regionale presentati sei ricorsi al Tar contro i risultati delle elezioni

Oggi si chiude il termine per presentare ricorsi al Tar della Puglia contro i risultati delle elezioni regionali di novembre. Sei ricorsi sono stati depositati finora, e le opposizioni vogliono mettere in discussione i risultati ufficiali. La decisione potrebbe influenzare il quadro politico regionale, anche se al momento non ci sono ancora esiti definitivi.

Termina oggi la possibilità di presentare ricorso al Tar della Puglia contro i risultati delle elezioni regionali dello scorso novembre. Al momento, riporta l'Ansa, sono stati depositati sei ricorsi.I ricorsi presentatiGli atti sono stati presentati da Domenico Damascelli (primo dei non eletti.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Consiglio Regione Discussi i ricorsi sulla regolarità delle elezioni comunali al consiglio di Stato: a breve la sentenza Sono in corso i dibattimenti presso il Consiglio di Stato riguardo ai ricorsi sulla regolarità delle elezioni comunali di Pescara del giugno 2024. Elezioni regionali, arrivano i ricorsi al Tar: c'è anche quello della lista Avs I ricorsi al Tar contro i risultati delle ultime elezioni regionali sono arrivati. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Consiglio Regione Argomenti discussi: Presentati a Tolmezzo i Campionati Italiani Giovani di sci alpino; CRV - Presentati tre Pdl su Pianura veneta, Identità Comunali, case e studi di illustri del Veneto; Cava Fornace, audizione in Regione. Tutti compatti per la chiusura. Idea consiglio con sei Comuni; Pellet a prezzi stracciati. Centinaia di truffati. Consiglio regionale Puglia, presentati al Tar sei ricorsi contro risultati elezioniSei ricorsi sono stati presentati al Tar della Puglia contro i risultati delle elezioni regionali dello scorso novembre. Oggi è l'ultimo giorno utile per poterlo fare. (ANSA) ... ansa.it Consiglio regionale, tre candidati esclusi presentano ricorso al TarSono stati depositati al Tar Calabria tre ricorsi in materia elettorale da parte di altrettanti candidati alle elezioni regionali dello scorso 5 e 6 ottobre. In particolare, a presentare ricorso per ... rainews.it CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA, PRESENTATI I RICORSI: uno contro l'elezione del foggiano Scapato facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.