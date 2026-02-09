Consiglio comunale si discute di referendum e libri di testo per le scuole

Questa sera il consiglio comunale di Catania si riunisce nell’aula di Palazzo degli Elefanti. All’ordine del giorno ci sono il referendum e i libri di testo per le scuole. L’appuntamento è fissato per martedì 10 febbraio alle 19:15, con il presidente Sebastiano Anastasi che conduce la seduta.

