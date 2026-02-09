Consiglio comunale si discute di referendum e libri di testo per le scuole

Da cataniatoday.it 9 feb 2026

Questa sera il consiglio comunale di Catania si riunisce nell’aula di Palazzo degli Elefanti. All’ordine del giorno ci sono il referendum e i libri di testo per le scuole. L’appuntamento è fissato per martedì 10 febbraio alle 19:15, con il presidente Sebastiano Anastasi che conduce la seduta.

Il presidente del consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, ha convocato l’assemblea cittadina nell’aula consiliare di Palazzo degli Elefanti per martedì 10 febbraio, alle 19:15.L’ordine del giorno della seduta prevede, tra i primi punti, l’approvazione del regolamento per l’accreditamento e la.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

