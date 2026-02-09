Consigli su come informarsi meglio | una lezione con Francesco Costa

Oggi, sempre più persone si trovano immerse in un mare di notizie e opinioni. Nonostante l’abbondanza di fonti, molti si sentono ancora poco informati o confusi. Per capire come orientarsi meglio, si è tenuta una lezione con Francesco Costa, che ha spiegato come verificare le fonti e scegliere le notizie più affidabili. Un’occasione per capire come non farsi prendere dalla fretta e leggere con più attenzione.

Le fonti di informazione intorno a noi aumentano, così come le notizie e i punti di vista a cui siamo esposti ogni giorno: eppure ci sentiamo spesso poco informati, confusi, strattonati da una parte all'altra. All'interno della quarta edizione del Learning More Festival di Modena, il direttore del Post Francesco Costa presenta una lezione per orientarsi fra titoli, notizie e parole dell'informazione, e per capire come scegliere con consapevolezza. L'evento è su iscrizione, per iscriversi è necessario registrarsi gratuitamente sul sito del festival.

