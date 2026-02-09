Consegnate 17 pedane per disabili alle attività di Pisa e del litorale

Nella sede di Confcommercio Pisa si è svolta la consegna di 17 pedane mobili destinate alle attività di Pisa e del litorale. Le strutture commerciali, i ristoranti, gli stabilimenti balneari e le strutture ricettive hanno ricevuto gratuitamente le pedane per facilitare l’accesso alle persone con disabilità. Il gesto mira a migliorare l’accoglienza e rendere più semplice la mobilità nei luoghi pubblici.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.