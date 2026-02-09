Consegnate 17 pedane per disabili alle attività di Pisa e del litorale
Nella sede di Confcommercio Pisa si è svolta la consegna di 17 pedane mobili destinate alle attività di Pisa e del litorale. Le strutture commerciali, i ristoranti, gli stabilimenti balneari e le strutture ricettive hanno ricevuto gratuitamente le pedane per facilitare l’accesso alle persone con disabilità. Il gesto mira a migliorare l’accoglienza e rendere più semplice la mobilità nei luoghi pubblici.
Si è tenuta presso la sede di Confcommercio Pisa l'assegnazione gratuita di 17 pedane mobili alle attività commerciali e di somministrazione, stabilimenti balneari e strutture ricettive di Pisa e del litorale. Gli ausili sono stati acquistati nell'ambito del progetto 'Senzabarriere.App', con.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondimenti su Confcommercio Pisa
"Una svolta per la mobilità dei disabili siciliani: i pullman dell’Ast saranno dotati di pedane"
Una novità importante per i disabili in Sicilia.
“On the sea”: Marevivo porta nelle scuole del litorale attività e laboratori sul rispetto del mare
DECAL SMALTATE ONE-OFF & PEDANE ®® Pezzi unici, originali, parte di collezione privata. NON IN VENDITA Dettagli che raccontano storia, racing e cultura Harley Davidson. Chi sa, riconosce. SE HAI BISOGNO DI UN RICAMBIO O ACCESSOR facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.