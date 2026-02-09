Connor Storrie è stato visto cenare in un ristorante di Los Angeles con François Arnaud, il collega di Heated Rivalry. I due sono arrivati insieme e sono usciti dal locale poco dopo, lasciando pensare che ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia tra loro. Le voci di un possibile flirt si fanno sempre più insistenti.

Gli scatti mostrano i due mentre leggono il menù e chiacchierano in maniera rilassata. Gli attori siedono a un tavolo appartato del ristorante Smoke House, illuminati dalla luce soffusa di una lampada e, sebbene non ci siano evidenze di baci o gesti affettuosi, TMZ insinua la possibilità di un date romantico. Al momento, né Connor Storrie né François Arnaud hanno voluto confermare o smentire la relazione. Secondo le ultime notizie, sembrerebbe che Arnaud sia legato al collega Marc Bendavid, ma quando, lo scorso gennaio, il conduttore del programma Watch What Happens Live ha chiesto ad Arnaud quale fosse il suo status sentimentale, lui ha nicchiato: «Non sono affari vostri». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Connor Storrie e la cena a due con il collega di Heated Rivalry, François Arnaud

Recentemente, François Arnaud e Connor Storrie di Heated Rivalry sono stati fotografati insieme, alimentando le speculazioni sulla loro relazione.

Recenti avvistamenti di François Arnaud con Connor Storrie hanno attirato l’attenzione sul web.

