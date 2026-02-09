Concorsi pubblici cosa cambia con la norma taglia idonei | graduatorie più corte

Con la nuova norma, non basta più essere idonei per entrare in graduatoria. Le liste si accorciano e le possibilità di essere chiamati si riducono. Ora, chi supera il concorso ma non vince, avrà meno chance di ottenere un impiego pubblico. La modifica mira a restringere le graduatorie e a rendere più rapido il processo di assunzione.

Roma, 9 febbraio 2026 – Non basterà più essere idonei. La prospettiva di un'assunzione "di seconda battuta", dopo aver superato il concorso senza rientrare tra i vincitori, diventa più stretta. A incidere è l'applicazione della cosiddetta norma taglia-idonei, entrata stabilmente in vigore, che limita il numero degli idonei non vincitori e ridimensiona il ruolo delle graduatorie come serbatoio di personale per gli anni successivi. Com'era prima: graduatorie lunghe e scorrimenti per anni. In passato, soprattutto nei concorsi con un alto numero di partecipanti, accadeva spesso che a fronte di un bando da, per esempio, 100 posti, venissero dichiarati 300, 500 o più idonei.

