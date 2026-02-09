Con Trump anche la grazia è diventata un business

Donald Trump ha concesso centinaia di grazie in poco più di un anno. Molte sono arrivate senza una chiara motivazione, e spesso dietro pressione di lobby o interessi personali. La gestione di queste concessioni ha suscitato molte critiche e dubbi sulla trasparenza dell’ex presidente.

Da quando è tornato alla presidenza degli Stati Uniti, poco più di un anno fa, Donald Trump ha graziato così tante persone e in maniera così arbitraria che si è creata una specie di mercato. Gli studi legali e le società di lobby hanno cominciato a farsi pagare centinaia di migliaia di dollari, se non milioni, per contattare persone vicine al presidente e provare a convincerlo a graziare il o la propria cliente: è «un business della grazia su scala industriale», ha detto un avvocato al Financial Times. Nel primo anno del secondo mandato Trump ha graziato oltre 1.500 persone: un numero molto più alto dei suoi predecessori più recenti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Donald Trump ha annunciato di non concedere la grazia a Diddy, nonostante la richiesta formale inoltrata tramite lettera.

La famiglia Trump si muove anche nel settore delle scommesse.

From Sentencing to Trump Pardons — The Diddy Saga Just Got More Interesting

