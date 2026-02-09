Clizia Incorvaia rivela dettagli sconvolgenti sul rapporto con l’ex marito. Durante l’intervista a “Verissimo” ha ammesso che con Sarcina c’era un amore tossico, fatto di botte e occhi neri. Non aveva denunciato per proteggerla, ma ora si sente pronta a spiegare tutto a sua figlia Nina, nata nel 2015. La donna ha deciso di parlare dopo anni di silenzio, in un momento in cui la loro storia torna sotto i riflettori.

Clizia Incorvaia è stata ospite a “Verissimo”, ieri 8 febbraio, per rispondere alle critiche sul difficile rapporto con l’ex marito Francesco Sarcina, padre di sua figlia Nina, nata nel 2015. Nella chiacchierata con Silvia Toffanin, Incorvaia ha commentato le parole pubblicate sui social da Nayra Garibo, attuale moglie del cantante. Il frontman de Le Vibrazioni aveva denunciato l’ex moglie, accusandola di aver condiviso sui social immagini della loro bambina con presunti fini di lucro economico, ma Incorvaia è stata prosciolta. “Donne che offendono le altre donne. Mia figlia Nina vede regolarmente il papà, non c’è nessun ricatto, – ha affermato – non ci sono io che avanzo pretese di denaro, anzi, io cerco di favorire sempre il loro rapporto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Con Sarcina era amore tossico con botte e occhi neri. Non ho denunciato per nostra figlia Nina, ora sono costretta e le spiegherò tutto”: parla Clizia Incorvaia

Approfondimenti su Francesco Sarcina

Clizia Incorvaia, prosciolta da ogni accusa, commenta la vicenda giudiziaria che l’ha coinvolta.

Clizia Incorvaia risponde alle accuse di Nayra Garibo, moglie del cantante.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Francesco Sarcina

Argomenti discussi: Clizia Incorvaia oggi a Verissimo, il complicato rapporto con l'ex marito Francesco Sarcina e la vicenda giudiziaria; Clizia Incorvaia: Con Francesco era un amore tossico. Mi picchiava, mi tradiva e mi ricattava; Clizia Incorvaia risponde a Nayra Garibo (moglie di Sarcina): Concentrati su di te, non sai cosa ho vissuto con lui; Clizia Incorvaia: Con Francesco era un amore tossico. Mi picchiava, mi tradiva e mi ricattava.

Clizia Incorvaia: «Con Francesco era un amore tossico. Mi picchiava, mi tradiva e mi ricattava»Clizia Incorvaia, nata a Pordenone nel 1980 ma cresciuta con l'orgoglio delle sue radici siciliane ad Agrigento, rappresenta un esempio di ... msn.com

Clizia Incorvaia a Verissimo, la separazione da Francesco Sarcina e la vicenda giudiziariaClizia Incorvaia sarà ospite oggi, domenica 8 febbraio, a Verissimo. Secondo le anticipazioni, l'influencer tornerà nel salotto di Silvia Toffanin dopo gli attacchi ricevuti recentemente sul suo ... adnkronos.com

#CliziaIncorvaia: "Non ho denunciato il mio ex marito per Nina nostra figlia ma ora mi sento costretta a dire tutta la verità" Ospite oggi a #Verissimo la Incorvaia ha risposto alle cose dette da #NayraGaribo, attuale moglie del suo ex #FrancescoSarcina. La don facebook