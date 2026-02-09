Comunicato ufficiale sul grave infortunio di Lykogiannis | tendinopatia acuta ai flessori

Charalampos Lykogiannis si ferma per un infortunio. Il difensore del Bologna ha subito una tendinopatia acuta ai flessori e dovrà stare lontano dal campo per qualche tempo. La società ha annunciato ufficialmente la notizia, confermando così una perdita importante per la squadra in questa fase della stagione.

Una notizia che influisce sul percorso stagionale del Bologna è stata comunicata ufficialmente: Charalampos Lykogiannis è costretto a fermarsi a causa di un infortunio. La diagnosi evidenzia una tendinopatia acuta ai flessori della gamba destra, con uno stop immediato e un programma mirato di recupero da seguire prima di poter tornare a disposizione. L’assenza del difensore greco rappresenta una perdita di esperienza e di versatilità sulla fascia, specie in una cornice di calendario già complessa. Il referto medico ha confermato la necessità di un periodo di riposo, accompagnato da un percorso di recupero mirato che dovrà precedere qualsiasi rientro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Comunicato ufficiale sul grave infortunio di Lykogiannis: tendinopatia acuta ai flessori Approfondimenti su Lykogiannis Infortunio Bologna, infortunio ai flessori per Lykogiannis: lo stop di tre settimane Bologna, il difensore greco si fermerà per tre settimane a causa di una tendinopatia ai flessori. Ismajli, infortunio ai flessori della coscia destra: l'esito degli esami Ismajli ha subito un infortunio ai flessori della coscia destra durante l’allenamento. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Lykogiannis Infortunio Argomenti discussi: Napoli, Di Lorenzo meno grave del previsto: trauma distorsivo al ginocchio, i tempi di recupero; Frasi razziste contro un giocatore avversario: dieci giornate di squalifica per un calciatore del Vivai Rauscedo; Gravissimo episodio di bullismo e violenza a sfondo sessuale a Parma in uno spogliatoio di 13enni; Carta del docente, incertezza totale sui fondi. Caso (M5S): Ritardo grave. Il Governo chiarisca subito importo, copertura e data certa di attivazione. Moto3, grave incidente in Malesia: il comunicato sulle condizioni di DettwilerTerribile incidente stamattina in Moto3, nel Gp della Malesia, dove, durante il giro di allineamento, il pilota spagnolo José Antonio Rueda, su Ktm, ha tamponato violentemente Noah Dettwiler, anche ... corrieredellosport.it L’#AIA replica alle parole di #Spalletti Il comunicato ufficiale: “Mai stati contrari alle riforme di professionismo. Il calcio italiano, peraltro, ha sicuramente bisogno di arbitri sempre più preparati e pronti alle necessità di un mondo che richiede sempre maggi facebook COMUNICATO UFFICIALE In merito alla situazione emersa in questi giorni tra @JogaBonitoIT4 e @LivornoeSports riguardante la partita dei quarti di finale di eLudo League, siamo obbligati a spiegare i fatti che hanno portato alla decisione presa dallo st x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.