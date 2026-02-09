Comunicato Stampa | Giorno del Ricordo

Domani l’Italia si ferma per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. In molte città si terranno commemorazioni e cerimonie ufficiali, mentre le scuole affrontano il tema con attività e dibattiti. È un’occasione per riflettere su un capitolo difficile della nostra storia, spesso trascurato.

“Il Giorno del Ricordo, domani 10 febbraio, è la data in cui l'Italia sceglie di guardare in faccia una tragedia per troppo tempo relegata ai margini: le foibe e l'Esodo giuliano-dalmata. È un dovere civile ricordare tutti coloro che hanno perso la vita nelle foibe: uomini e donne, civili e militari, colpiti in una stagione di violenza che ha segnato il confine orientale e la coscienza nazionale”. Sono le dichiarazioni del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che aggiunge: “Ricordare significa anzitutto restituire dignità alle persone: ai loro nomi, alle loro storie, alle famiglie spezzate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il giorno della Memoria è un momento di riflessione importante per ricordare le vittime dell’Olocausto.

