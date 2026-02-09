Comune di Salerno si insedia Panico | Priorità bilancio e sicurezza

Oggi Vincenzo Panico si è insediato ufficialmente come nuovo commissario prefettizio del Comune di Salerno. Ha già chiarito che il suo obiettivo principale sarà mettere in ordine il bilancio e migliorare la sicurezza della città. Panico ha promesso azioni concrete e senza mezzi termini per affrontare le criticità più urgenti.

Ha preso ufficialmente possesso del suo incarico il commissario prefettizio Vincenzo Panico, promettendo un impegno concreto per affrontare le criticità della città. "Cercherò di onorare questo incarico attingendo a tutte le energie che una nomina, tanto inattesa quanto prestigiosa, sa infondere". Debiti fuori bilancio: conto da mezzo milione per il Comune di Salerno Il Comune di Salerno si trova a dover affrontare una pesante tegola finanziaria, con un importo di circa 564 mila euro riconosciuto come debiti fuori bilancio.

