Il direttore generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Stefano Di Stefano, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Milano. L’accusa: insider trading. Secondo gli inquirenti, avrebbe comprato azioni di Mediobanca e Mps per circa 100mila euro proprio mentre si svolgeva la scalata di Siena a Piazzetta Cuccia. La vicenda sta facendo molto discutere, soprattutto perché riguarda un alto funzionario pubblico coinvolto in operazioni di mercato sospette.

Il Direttore generale del Ministero dell'economia e delle finanze e consigliere del cda di Mps, Stefano Di Stefano, è indagato dalla Procura di Milano con l'ipotesi di insider trading per aver acquistato azioni di Mediobanca e Mps per circa 100mila euro durante la scalata dell'istituto di Siena a Piazzetta Cuccia. Il procuratore aggiunto Roberto Pellicano e i pm del pool reati economici lo hanno indagato a seguito delle indagini nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto 'risiko bancariò che vede indagati per ostacolo alla vigilanza e aggiotaggio Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Milleri e Luigi Lovaglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Comprò azioni a ridosso dell'Ops di Mps, dirigente Mef indagato per insider trading

Approfondimenti su Mps Scalata

Un dirigente del Ministero dell’Economia e un consigliere di Mps sono finiti nel mirino della procura per insider trading.

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Mps Scalata

Comprò azioni a ridosso dell'Ops di Mps, dirigente Mef indagato per insider tradingIl Direttore generale del Ministero dell'economia e delle finanze e consigliere del cda di Mps, Stefano Di Stefano, è indagato dalla Procura di Milano con l'ipotesi di insider trading per aver ... ilgiornale.it

AZIONI STRAORDINARIE PER UN CENTRO STORICO BIGLIETTO DA VISITA SASSUOLO - PULIZIA E DECORO DEL CENTRO STORICO: PRONTE AZIONI STRAORDINARIE. Il Sindaco Mesini: “Vogliamo un centro storico che sia il vero biglietto da visita di facebook

#Cimbri e #Unipol fra sicurezza stradale e inviti a comprare azioni. Tutto bene, ma ... x.com