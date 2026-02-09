Dopo l’incidente a Cortina, Lindsey Vonn si trova ancora in ospedale. La campionessa americana, che ha gareggiato con il crociato rotto e il tutore al ginocchio, sta ricevendo le cure necessarie. La sua condizione è stabile, ma la paura resta alta dopo quella discesa che poteva finire in tragedia. Ora si attende di capire quando potrà tornare a muoversi normalmente.

La pista Olympia delle Tofane, che per anni è stata il palcoscenico dei suoi trionfi, si è trasformata in un teatro drammatico per Lindsey Vonn. Dopo soli 12 secondi dall’inizio della discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, la fuoriclasse statunitense è decollata su un salto perdendo il controllo e schiantandosi violentemente al suolo. Il silenzio assordante del pubblico e lo sgomento di celebrità come Snoop Dogg hanno accompagnato l’intervento dei soccorritori, che hanno trasportato la sciatrice in elicottero prima a Cortina e poi a Treviso per un’operazione d’urgenza a causa di una frattura scomposta alla gamba. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Come sta Lindsey Vonn dopo lo spaventoso incidente di Cortina? Gareggiava con il crociato rotto e il tutore al ginocchio

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Lindsey Vonn si rompe il legamento crociato durante la discesa libera a Cortina.

Lindsey Vonn ha sorpreso tutti dopo la caduta a Crans-Montana.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

Argomenti discussi: Come sta Lindsey Vonn dopo la caduta a Cortina: frattura alla gamba, già operata a Treviso. Il video dell'incidente; Vonn operata per la stabilizzazione di una frattura alla gamba sinistra; Dramma Lindsey Vonn: la caduta, le urla, tutto quello che sappiamo; Lindsey Vonn infortunata: niente super G di Crans-Montana per la Campionessa statunitense • Sci Alpino.

Come sta Lindsey Vonn, le condizioni dopo la tremenda caduta a Cortina: operata alla gamba sinistraIl momento in cui Lindsey Vonn ha volato si è fermato tutto a Cortina. Le sue urla hanno squarciato l'entusiasmo. Il replay non va subito, poco dopo invece sì e si capisce che il problema è stato ... fanpage.it

Come sta Lindsey Vonn, le parole della sorella preoccupano gli Usa: È stato spaventoso...I primi aggiornamenti sulle condizioni di salute della campionessa americana dopo la terribile caduta nella discesa a Cortina: Ha qui tutto il suo staff, ci hanno detto... ... corrieredellosport.it

Olimpiadi 2026, le immagini fuori dall'ospedale di Treviso dove Lindsey Vonn è stata operata facebook

La sciatrice statunitense Lindsey Vonn è monitorata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo la brutta caduta nella discesa libera olimpica femminile a Cortina d'Ampezzo. Lo riferisce una fonte al Guardian. La campionessa x.com