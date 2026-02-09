Come fare il biglietto per 2 ore di parcheggio gratis all’ospedale

Reggio Emilia ha lanciato un nuovo piano sosta che permette di avere due ore di parcheggio gratuite all’ospedale. Basta mettere il disco orario e il gioco è fatto. La novità ha già suscitato curiosità tra i cittadini, che ora devono solo ricordarsi di esporre correttamente il disco per usufruire del servizio.

Reggio Emilia, 9 febbraio 2026 – «Scusi, lei sa che è iniziato il nuovo piano sosta? Ha due ore di parcheggio gratuite », «Ah, quindi devo mettere il disco orario?». In poco meno di mezz'ora, sette persone si sono alternate di fronte alla macchinetta della zona di sosta H4 davanti all'arcispedale Santa Maria Nuova, lato viale Umberto I; nessuna di loro sapeva come fare il biglietto per avere 120 minuti di franchigia gratis. È una delle nuove disposizioni previste dal piano sosta iniziato ieri, che fino al prossimo 23 febbraio manterrà un po' di indulgenza con le sanzioni per permettere ai cittadini di acquisire dimestichezza.

