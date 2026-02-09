Come costruire la pace | a Torgiano l' incontro con l' ex ambasciatrice Elena Basile
A Torgiano si è tenuto domenica 8 febbraio un incontro dedicato a come costruire la pace. L’ex ambasciatrice Elena Basile ha presentato il suo nuovo libro, ‘Approdo per noi naufraghi’, durante un evento organizzato dall’associazione Umbrialeft. La scrittrice e commentatrice di politica internazionale ha spiegato le sue idee su come affrontare i conflitti e trovare soluzioni condivise. La sala era piena di persone interessate a capire meglio le sfide e le opportunità per costruire un mondo più pacifico.
È stato presentato a Torgiano domenica 8 febbraio il libro 'Approdo per noi naufraghi - Come costruire la pace', dell'ex ambasciatrice, autrice di libri di narrativa e commentatrice di politica internazionale, Elena Basile, presente all'iniziativa organizzata dall'associazione Umbrialeft.
