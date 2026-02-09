Come costruire la pace | a Torgiano l' incontro con l' ex ambasciatrice Elena Basile

Da perugiatoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torgiano si è tenuto domenica 8 febbraio un incontro dedicato a come costruire la pace. L’ex ambasciatrice Elena Basile ha presentato il suo nuovo libro, ‘Approdo per noi naufraghi’, durante un evento organizzato dall’associazione Umbrialeft. La scrittrice e commentatrice di politica internazionale ha spiegato le sue idee su come affrontare i conflitti e trovare soluzioni condivise. La sala era piena di persone interessate a capire meglio le sfide e le opportunità per costruire un mondo più pacifico.

È stato presentato a Torgiano domenica 8 febbraio il libro ‘Approdo per noi naufraghi - Come costruire la pace’, dell’ex ambasciatrice, autrice di libri di narrativa e commentatrice di politica internazionale, Elena Basile, presente all’iniziativa organizzata dall’associazione Umbrialeft. Oltre.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Torgiano Pace

Approdo per noi naufraghi: come costruire la pace. Un dialogo tra Elena Basile e Piergiorgio Odifreddi

Elena Basile a TPI: “La guerra ha ridotto l’Europa al vassallaggio. Bisogna rifondare l’Ue”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Torgiano Pace

Argomenti discussi: Costruire la pace un granello per volta; Dal Papa per rispettare la dignità delle persone e costruire la pace; Costruire insieme: la Quaresima come cantiere di speranza e di pace; Costruire la pace, passo dopo passo.

come costruire la paceIsernia si prepara alla Marcia per la Pace: domenica l’appuntamento decennale promosso dall’Azione CattolicaISERNIA – Un pomeriggio di condivisione, spiritualità e impegno civile attende la comunità di Isernia domenica 8 febbraio, a partire dalle ... molisenetwork.net

Costruire la pace un granello per voltaDi fronte ai terribili scenari di guerra che rischiano di portarci al conflitto nucleare l’Azione cattolica si interroga, con il messaggio di papa Leone, su quali strade percorrere per ri-orientare il ... famigliacristiana.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.