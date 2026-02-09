Colombiapioggie torrenziali | 13 vittime

Tredici persone sono morte in Colombia questa settimana a causa di piogge torrenziali, un fenomeno insolito per il periodo dell’anno. Le autorità stanno cercando di far fronte alle conseguenze di eventi atmosferici così intensi, che hanno provocato allagamenti e smottamenti in diverse zone del paese. La situazione resta critica e le squadre di soccorso sono ancora al lavoro per trovare eventuali dispersi.

Argomenti discussi: Tempesta Leonardo in Andalusia: evacuazioni e allagamenti, salvata famiglia isolata dalle acque; Emergenza maltempo nel Sud della Colombia: Montecristo sommersa da piogge torrenziali | FOTO e VIDEO. Perù, piogge torrenziali e inondazioni travolgono il PaeseForti piogge hanno travolto diverse zone del Perù, allagando case, strade e terreni agricoli e costringendo numerose famiglie a lasciare le abitazioni. I residenti chiedono interventi urgenti alle ... Gaza, piogge torrenziali devastano tendopoli e case: vittime; il videoGAZA 12 GENNAIO - Il 12 gennaio piogge intense hanno allagato centinaia di tende nei campi per sfollati della Striscia di Gaza, in particolare nell'area di Nuseirat. L'acqua ha invaso i rifugi ... Nel dipartimento di Córdoba, in Colombia, le piogge torrenziali hanno trasformato le strade in fiumi impetuosi. Case sommerse. Comunità isolate. Animali in fuga. Eppure, proprio lì dove tutto sembrava perduto, è apparsa un'immagine capace di togliere il fiato Emergenza maltempo nel Sud della Colombia: Montecristo sommersa da piogge torrenziali | FOTO e VIDEO

