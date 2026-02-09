Colombiapioggie torrenziali | 13 vittime

Da servizitelevideo.rai.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tredici persone sono morte in Colombia questa settimana a causa di piogge torrenziali, un fenomeno insolito per il periodo dell’anno. Le autorità stanno cercando di far fronte alle conseguenze di eventi atmosferici così intensi, che hanno provocato allagamenti e smottamenti in diverse zone del paese. La situazione resta critica e le squadre di soccorso sono ancora al lavoro per trovare eventuali dispersi.

