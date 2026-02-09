Colli Aniene è polemica sul centro sportivo di via degli Alberini | Cancellata la storia sportiva dell' ASD Tor Sapienza

La questione del centro sportivo di via degli Alberini a Colli Aniene infiamma ancora le polemiche. Dopo mesi di tensioni, il nuovo gestore ha preso il posto di quello precedente, ma le proteste non si placano. Gli sportivi e i residenti lamentano di aver perso un pezzo importante della loro storia, quella dell’ASD Tor Sapienza, e ora si chiedono se il nuovo investimento porterà davvero cambiamenti positivi. La situazione resta calda, con tante voci contrarie e pochi segnali di una svolta definitiva.

Il centro sportivo ha, finalmente, un nuovo gestore ma questo non significa che non ci siano più problemi. A pochi giorni dall'affidamento, per i prossimi 10 anni, dell'impianto di via degli Alberini, a Colli Aniene, alla società III Municipio ASD, il presidente della commissione Sport di Roma.

