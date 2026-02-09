Colletta online per un villaggio in Kenya

Un’associazione italiana ha avviato una raccolta fondi per costruire un pozzo in un villaggio del Kenya. La comunità locale non ha ancora accesso all’acqua potabile, e l’Organizzazione culturale Orizzonte ha deciso di intervenire. Il presidente Paolo Rausa spiega che l’obiettivo è aiutare le famiglie a ottenere l’acqua in modo più semplice e sicuro. La campagna sta attirando l’attenzione di molti italiani che vogliono contribuire a migliorare la vita di quelle persone.

Costruire un pozzo in un villaggio africano che attualmente non ha accesso all' acqua potabile. L' associazione culturale Orizzonte (nella foto il presidente Paolo Rausa) ha deciso di dare il suo contributo per cercare di alleviare il disagio delle popolazioni che hanno difficoltà a procurarsi l'acqua potabile. Per questo, il sodalizio ha promosso una raccolta di fondi, sulla piattaforma gofundme, per costruire un pozzo in Kenya, nel villaggio di Mwandimu (contea di Kwale ). "Si tratta di un'area circondata dal nulla – spiegano i promotori dell'iniziativa -, immersa nella foresta, con casette di fango dove vivono decine e decine di famiglie.

