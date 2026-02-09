Col metodo Peto’ nel Polo Sociale di Olmo di Tribano le piccole olimpiadi

Da sabato 7 febbraio, il Polo Sociale di Olmo di Tribano si anima con le “piccole olimpiadi” organizzate dalla Croce Rossa di Due Carrare. La novità più importante è la presenza dell’Associazione Chicco di Grano, che da anni si occupa di supportare bambini prematuri o con disabilità motorie. L’evento mira a coinvolgere i più piccoli in attività sportive e ludiche, portando un sorriso a chi affronta sfide quotidiane.

Da sabato 7 febbraio il Polo Sociale della Croce Rossa di Due Carrare accoglie una nuova presenza preziosa: l’Associazione Chicco di Grano, realtà che da anni rappresenta una speranza concreta per oltre 200 bambini nati prematuri o con disabilità motorie dovute a paralisi cerebrale infantile.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

