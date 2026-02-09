Cody Rhodes torna a puntare al Royal Rumble, cercando di conquistare il suo secondo titolo. Dopo aver fallito l’anno scorso, si prepara a un nuovo assalto, convinto di poter arrivare fino in fondo. La WWE segue con attenzione le sue mosse, mentre i fan sperano in un finale che possa cambiare le carte in tavola.

Nel contesto della WWE, le scelte creative guidano l’evoluzione delle storyline verso WrestleMania, definendo i percorsi dei protagonisti e il ritmo delle rivalità. L’analisi delle decisioni interne mostra una strategia mirata a sviluppare la figura di Cody Rhodes attraverso una crescita narrativa strutturata, anche in presenza di sconfitte sul ring. La dirigenza ha considerato due traguardi principali per cody rhodes in funzione della cornice di WrestleMania: vincere la royal rumble oppure entrare nell’Elimination Chamber. La scelta è stata orientata a evitare una vittoria immediata che accelerasse l’ingresso diretto all’evento principale, preservando un arco narrativo più lanciato e articolato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Cody Rhodes ha sempre lottato per la vittoria al Royal Rumble

Approfondimenti su Cody Rhodes

La WWE ha fatto discutere con le sue ultime mosse alla Royal Rumble, ma Cody Rhodes non ha conquistato la vittoria.

Drew McIntyre si è preso qualche minuto per spiegare l’attacco a Cody Rhodes alla Royal Rumble.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Cody Rhodes Eliminate La Knight Royal Rumble

Ultime notizie su Cody Rhodes

Argomenti discussi: John Cena parla del suo ritiro dalla WWE previsto per il 2025; Drew McIntyre spiega l’attacco a Cody Rhodes alla Royal Rumble: Chiunque, tranne te; WWE: Roman Reigns prende la sua decisione per WrestleMania; CM Punk | Ecco cosa penso della scelta di Roman Reigns e dell’essere sulla copertina di WWE 2K26?.

Aggiornamenti sulle condizioni di Cody Rhodes dopo il WWE SNMECody è diventato il volto iconico della compagnia di Stamford dopo aver battuto Roman Reigns a WrestleMania XL e ha ricoperto questo ruolo nel miglior modo possibile. Nonostante la recente delusione a ... worldwrestling.it

Ecco perchè Cody Rhodes non ha vinto la Royal RumbleLa WWE non ha mai considerato Cody Rhodes come possibile vincitore del Royal Rumble Match: scopriamo il motivo ... spaziowrestling.it

Vorreste che fosse CODY RHODES a sfidare DREW McINTYRE a WrestleMania, oppure avete in mente un altro avversario per il corazziere scozzese facebook