Cocciaretto vince a Doha da lucky loser | sfida Gauff al secondo turno dopo una rimonta convincente

Elisabetta Cocciaretto sorprende tutti a Doha. La giovane tennista italiana, ripescata come “lucky loser”, mette in fila una vittoria importante contro Elsa Jacquemot. Ora si prepara a sfidare Coco Gauff al secondo turno, dopo aver rimontato nel match e dimostrato grande carattere.

Doha, Qatar – Elisabetta Cocciaretto ha ottenuto una vittoria significativa al Qatar TotalEnergies Open, superando Elsa Jacquemot dopo essere stata ripescata nel tabellone principale. L’azzurra ha saputo sfruttare l’opportunità, imponendosi in due set e conquistando un posto al secondo turno dove affronterà Coco Gauff, numero quattro del seeding. La partita, conclusasi con il punteggio di 7-6(4) 6-2, ha visto Cocciaretto dimostrare resilienza e capacità di ribaltare le situazioni più complesse. La vittoria di Elisabetta Cocciaretto a Doha assume un sapore particolare considerando le circostanze.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’azzurra Elisabetta Cocciaretto si prende una grande soddisfazione a Doha.

