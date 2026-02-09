Cocaina e 3mila euro in auto arrestato un 43enne di Squinzano

Da lecceprima.it 9 feb 2026

Un uomo di 43 anni di Squinzano è finito in manette dopo essere stato fermato con dieci grammi e mezzo di cocaina, già divisa in cinque involucri, e oltre 3.000 euro in contanti. La polizia ha intercettato l’auto dell’uomo e, durante il controllo, ha trovato la droga e il denaro. Ora l’uomo si trova in cella, in attesa di essere ascoltato dal giudice.

SQUINZANO – Dieci grammi e mezzo di cocaina già suddivisa in cinque involucri e 3.130 euro in contanti. È quanto hanno trovato i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Campi Salentina nell’auto di Gianluca Levante, 44 anni, di Squinzano, già noto alle forze dell’ordine e.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

