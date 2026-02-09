Clizia Incorvaia sbotta contro Francesco Sarcina | Non ho denunciato per proteggere mia figlia

Clizia Incorvaia ha deciso di rispondere alle accuse di Francesco Sarcina, dopo essere stata attaccata anche in tv da Verissimo. La donna spiega di non aver sporto denuncia contro l’ex marito per proteggere sua figlia, nonostante le accuse e le tensioni degli ultimi giorni. La situazione tra i due resta tesa, con Clizia che si difende dalle accuse e rivendica il suo ruolo di madre.

Dopo le accuse di Francesco Sarcina e sua moglie Clizia Incorvaia replica a Verissimo, ha subito anche violenza dall’ex marito. Clizia Incorvaia ieri è tornata a Verissimo per replicare alle recenti accuse della moglie di Francesco Sarcina, Nayra Garibo. Quest’ultima ha rivelato che da anni ricatta il cantante costringendolo a pagare gli spostamenti della figlia altrimenti gli impedisce di vederla. Tra le varie cose, visibilmente infastidita, riferendosi alla moglie del suo ex marito a Silvia Toffanin ha detto: “In quegli anni non viveva con noi, non può sapere cosa è accaduto, la foto delle scarpe bruciate non me la sono inventata, sarei una mitomane, lui ha inscenato la morte della femminilità, le scarpe bruciate con quella rosa lì, era proprio un ti taglio le gambe”.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Clizia Incorvaia risponde alle accuse di Nayra Garibo, moglie del cantante.

Clizia Incorvaia rivela dettagli sconvolgenti sul rapporto con l’ex marito.

