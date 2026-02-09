Clizia Incorvaia | Con Sarcina un amore tossico botte e occhi neri Ora sono costretta a denunciare

La modella e influencer ha scelto di rompere il silenzio a Verissimo, raccontando un lato oscuro della sua vita con Marco Sarcina. In diretta, ha descritto un rapporto che definisce tossico, con episodi di violenza e insulti, e ha annunciato di aver deciso di denunciare. La sua testimonianza arriva dopo le accuse della nuova moglie del cantante, che ha riacceso il gossip sulla fine della loro storia. Un racconto che mette in luce un lato difficile di una relazione finita male.

Ospite a Verissimo, l'influencer risponde alle accuse della nuova moglie del cantante e racconta il difficile rapporto con l'ex marito, padre di sua figlia Nina Nel corso della conversazione con Silvia Toffanin, l'influencer ha commentato anche le parole diffuse sui social da Nayra Garibo, attuale moglie del cantante.

Clizia Incorvaia rivela dettagli sconvolgenti sul rapporto con l’ex marito.

