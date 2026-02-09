I Los Angeles Clippers vincono facilmente a Minneapolis battendo i Timberwolves 115-96. Kawhi Leonard ha giocato una partita incredibile, trascinando la squadra alla vittoria con numeri che hanno fatto la differenza. I padroni di casa non sono riusciti a tenere il passo e hanno subito un’altra sconfitta in casa.

La notte di NBA ha visto i Los Angeles Clippers imporsi a Minneapolis 115-96, grazie a una prestazione dominante di Kawhi Leonard. La squadra della California ha preso in mano la partita fin dai primi possessi, ha gestito il ritmo e ha consolidato la leadership con un break pesantissimo nel terzo quarto, mettendo in ghiaccio la gara. Leonard ha chiuso la serata con 41 punti e 8 rimbalzi, imponendo il suo peso specifico in attacco. Già prima dell’intervallo ha segnato 24 punti, contribuendo a un significativo 18-2 che ha portato i Clippers sul 54-42. Minnesota ha faticato al tiro e ha pagato errori pesanti: il primo tempo si è chiuso con una produzione da tre molto bassa e turnover presenti in numero consistente. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Clippers dominano a Minneapolis con Leonard inarrestabile

