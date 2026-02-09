Classifica Serie A 2025-2026 | tutti i risultati della 24^ giornata

La 24^ giornata di Serie A si conclude con sorprese e risultati inaspettati. Le squadre si sono sfidate sui campi italiani, e alcune hanno fatto passi avanti in classifica, altre invece hanno deluso le aspettative. I marcatori sono stati decisi e hanno cambiato le posizioni in classifica. La giornata è ancora in corso di aggiornamento, con tutte le partite in pieno svolgimento.

Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Serie A 2025-26. Ricordiamo che le prime 4 squadre saranno direttamente qualificate ai gironi della prossima Champions League 2026-27, mentre la quinta andrà in Europa League (insieme alla vincitrice della Coppa Italia) e la sesta in Conference League. Nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia dovesse arrivare fra le prime 4, in Europa League accederanno la quinta e la sesta, con la settima arrivata che parteciperà al play off della prossima Conference League. In Serie B retrocedono invece le ultime 3 squadre. Ecco i risultati e la classifica di questa giornata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 24^ giornata Approfondimenti su Serie A 2025 2026 Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 12^ giornata Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. SERIE A 2025 26 ! RISULTATI E SORPRESE DELLA PRIMA GIORNATA. Ultime notizie su Serie A 2025 2026 Argomenti discussi: Classifica Serie A un anno dopo: chi è salito e chi è sceso; Lecce - Udinese (2-1) Serie A 2025; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 24ª giornata; Calcio, Serie A e B: risultati, classifiche, marcatori, partite, dirette, live, streaming, news. Classifica Marcatori Serie A 2025/2026Scopri la Classifica Marcatori di Serie A aggiornata in tempo reale: leggi chi comanda la classifica dei capocannonieri e tutte le statistiche dei Bomber. sport.virgilio.it Classifica rigori Serie A 2025-2026 a favore e contro, chi ne ha avuti di più e chi ne ha subiti di più in questo campionatoLa classifica aggiornata dei rigori a favore e contro da agosto 2025 a maggio 2026: Milan, Juventus, Inter, Napoli, Fiorentina, Como, Atalanta, Roma, Lazio e le 20 squadre. goal.com Serie A, in attesa di Atalanta e Roma la proiezione in classifica. E spunta l’asterisco per il Milan #milanpress x.com RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A2 POOL SALVEZZA La classifica dopo i risultati della 2ª giornata di Serie A2 salvezza @tigota_official Quale risultato vi ha sorpreso di più #ILoveVolley #volley #volleyball facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.