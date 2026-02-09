Claire Messud la scrittura indispensabile

Claire Messud, scrittrice americana, vive nel Massachusetts con la famiglia e insegna scrittura creativa a Harvard. La sua vita semplice e dedicata alla scrittura si distingue per l’assenza di clamore e salotti letterari, preferendo concentrarsi sui suoi libri e sulla famiglia.

Lontano dai salotti letterari, "scrivere è pensiero, immaginazione, possibilità, musica, comunicazione: cose diverse, tutte necessarie", dice l'autrice americana dei "Figli dell'imperatore". Imparare leggendo. Una conversazione Claire Messud vive in Massachusetts insieme al marito James Woods e ai due figli, insegna scrittura creativa a Harvard tenendosi a distanza dai salotti letterari che ha saputo raccontare brillantemente. I suoi libri, a partire dal 2013, sono pubblicati in Italia da Bollati Boringhieri. Col tempo ho avuto modo di apprezzarne la sincera generosità, ma sin dal primo incontro sono rimasto colpito dalla sua umiltà e curiosità.

