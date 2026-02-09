Città metropolitana Versace conferisce le deleghe ai consiglieri

Carmelo Versace, sindaco metropolitano di Reggio Calabria, ha distribuito le deleghe ai consiglieri. Questa mattina, Versace ha convocato la riunione e ha assegnato le responsabilità ai vari membri del consiglio. La decisione arriva in un momento di rinnovamento amministrativo per la città metropolitana.

Il sindaco facente funzioni: "Il nostro percorso politico continua con il medesimo impegno, a testimonianza di una grande operatività nei settori di nostra competenza" Il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace ha effettuato il conferimento di deleghe ai consiglieri metropolitani. "Con l'assegnazione, si completa l'assetto politicoistituzionale di Palazzo Alvaro. Un segno tangibile della proficua operatività dell'Ente, guidato fino a gennaio dal sindaco Giuseppe Falcomatà. Ai consiglieri delegati auguro un grande in bocca al lupo, con la consapevolezza che il cammino da fare sarà sempre più ambizioso per il bene della nostra area metropolitana".

