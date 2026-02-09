Cioccolatini certamente ma anche dolci e salati per celebrare la festa dell' amore e qualche buona bottiglia per brindare anche felicemente da soli
In una giornata dedicata all’amore, le persone si dedicano a piccoli gesti che rendono speciale questa ricorrenza. Oggi, tra cioccolatini, dolci e salati, c’è chi si permette di festeggiare anche da solo, con una buona bottiglia per brindare senza bisogno di aspettare qualcun altro. Non c’è regola: ci si può regalare e regalare agli altri, senza complicazioni. La festa è fatta anche di scelte semplici come queste.
C hi lo ha detto che i cioccolatini ce li deve regalare qualcun altro? Siamo liberi di comprarli per noi, regalarli a chi vogliamo e anche accettarli in dono. Leggi anche › San Valentino senza cliché: i gioielli unici e preziosi (come Lei) da regalare › Love Yourself: i regali fashion da regalare e da regalarsi a San Valentino 2026 San Valentino a casa o al ristorante?. Stando ai dati Assoturismo, circa 70 % di chi festeggia San Valentino sceglie una cena romantica come modo principale per celebrare, tuttavia, una parte crescente delle coppie opta per cene casalinghe (circa 29 %). E quando si tratta di regali, fiori, cioccolato e dolci sono fra i regali più frequenti, secondo i dati Ipsos. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondimenti su Festa dell Amore
Medicina estetica minimamente invasiva, ma anche massaggi mirati e trattamenti di bellezza. Qualche idea per fare felice (e più bello) anche lui
Pisa Inter, intoppo dell’ultim’ora ma anche una buona notizia! La situazione in vista della sfida contro Gilardino
Ultime notizie su Festa dell Amore
Dal cacao all’amore: come i cioccolatini sono diventati il regalo di San ValentinoNon esiste San Valentino senza una bella e buona scatola di cioccolatini, ma perché quest'usanza è tanto diffusa? In principio, l'amore non c'entrava nulla, era più una questione di denaro. buonissimo.it
Qualcuno conosce o sta cercando questo signore Si chiama Vincenzo, è della vostra città , vive per strada a Lucca , ha evidenti fragilità mentali e ha certamente bisogno d aiuto ! Fate girare facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.