In una giornata dedicata all’amore, le persone si dedicano a piccoli gesti che rendono speciale questa ricorrenza. Oggi, tra cioccolatini, dolci e salati, c’è chi si permette di festeggiare anche da solo, con una buona bottiglia per brindare senza bisogno di aspettare qualcun altro. Non c’è regola: ci si può regalare e regalare agli altri, senza complicazioni. La festa è fatta anche di scelte semplici come queste.

C hi lo ha detto che i cioccolatini ce li deve regalare qualcun altro? Siamo liberi di comprarli per noi, regalarli a chi vogliamo e anche accettarli in dono. Leggi anche › San Valentino senza cliché: i gioielli unici e preziosi (come Lei) da regalare › Love Yourself: i regali fashion da regalare e da regalarsi a San Valentino 2026 San Valentino a casa o al ristorante?. Stando ai dati Assoturismo, circa 70 % di chi festeggia San Valentino sceglie una cena romantica come modo principale per celebrare, tuttavia, una parte crescente delle coppie opta per cene casalinghe (circa 29 %). E quando si tratta di regali, fiori, cioccolato e dolci sono fra i regali più frequenti, secondo i dati Ipsos. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cioccolatini, certamente, ma anche dolci e salati per celebrare la festa dell'amore e qualche buona bottiglia, per brindare anche felicemente da soli

Approfondimenti su Festa dell Amore

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Festa dell Amore

Dal cacao all’amore: come i cioccolatini sono diventati il regalo di San ValentinoNon esiste San Valentino senza una bella e buona scatola di cioccolatini, ma perché quest'usanza è tanto diffusa? In principio, l'amore non c'entrava nulla, era più una questione di denaro. buonissimo.it

Qualcuno conosce o sta cercando questo signore Si chiama Vincenzo, è della vostra città , vive per strada a Lucca , ha evidenti fragilità mentali e ha certamente bisogno d aiuto ! Fate girare facebook