La prima doppia settimana di gioco della stagione di Fantasy Premier League ha portato alla ribalta cinque giocatori che molti manager farebbero meglio a vendere subito. Con l’arrivo di questa fase, si corre ai ripari eliminando i giocatori che non danno più garanzie, in vista delle prossime partite. Blake Hurst consiglia di agire rapidamente per alleggerire la rosa e migliorare le chance di successo.

2026-02-09 15:02:00 Il web non parla d’altro: Questi cinque giocatori non hanno posto nella tua formazione FPL 202526. La prima doppia settimana di gioco della stagione FPL 202526 è finalmente arrivata – ed è emozionante quanto lo è per i manager che si stanno caricando Arsenale E Lupi giocatori, significa anche che è ora di eliminare il peso morto, scrive l’esperto di Fantasy Premier League Blake Hurst. Infortuni, squalifiche, rotazioni o giocatori semplicemente fuori forma: questi trasferimenti possono essere importanti tanto quanto quelli che porti in campo. Liberare spazio per le risorse chiave della doppia settimana di gioco potrebbe fare la differenza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Cinque giocatori da vendere prima del doppio gioco della settimana 26

Approfondimenti su FPL 2025/26

Scopri quali giocatori vendere questa settimana nel Fantasy Premier League, tra cui Bryan Mbeumo e Villa, secondo l’esperto Blake Hurst.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su FPL 2025/26

