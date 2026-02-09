Cinema Nella gioia e nel dolore di Ozpetek nelle sale a Natale

Ferzan Ozpetek annuncia il suo nuovo film, “Nella gioia e nel dolore”, che arriverà nelle sale italiane a Natale 2026. L’annuncio arriva mentre il pattinaggio artistico a Milano-Cortina 2026 si fa notare con la performance sulla canzone “Diamanti”, portata in scena dalla coppia di danza Charlene Guignard e Marco Fabbri. Ozpetek conferma così il suo ritorno al cinema, lasciando già l’attesa tra i fan.

Roma, 9 feb. (askanews) – Mentre il pattinaggio italiano di figura a Milano-Cortina 2026 emoziona sulle note di “Diamanti”, con l’omonima canzone guida del film nella performance olimpica della coppia di danza azzurra, Charlene Guignard e Marco Fabbri, Ferzan Ozpetek annuncia il suo nuovo lavoro dal titolo “Nella gioia e nel dolore” che sarà nelle sale italiane a Natale 2026. L’autore di “Diamanti”, dopo l’enorme successo italiano e internazionale del film, venduto in oltre cento paesi nel mondo, inizierà a giugno le riprese del nuovo progetto. Prodotto da Marco Belardi Production, Faros Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky, “Nella gioia e nel dolore” sarà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution.🔗 Leggi su Ildenaro.it

A partire dal 9 gennaio, il film "Primavera" di Damiano Michieletto, con Tecla Insolia e Michele Riondino, si conferma tra i titoli più visti nelle sale italiane.

