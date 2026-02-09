Ciclone la barriera soffolta di Sant’Alessio Siculo fa scuola

Il ciclone ha portato onde alte e violente, ma la barriera soffolta di Sant’Alessio Siculo ha resistito. La struttura si è dimostrata efficace nel bloccare le mareggiate e proteggere la costa. I residenti si sono svegliati con meno danni rispetto a quanto si temesse, dimostrando che questa soluzione funziona. Ora si pensa di replicarla in altre zone a rischio.

Sant’Alessio Siculo, Messina – La barriera soffolta di Sant’Alessio Siculo si conferma un modello di efficacia nella protezione della costa dalle mareggiate. L’opera, messa a dura prova dall’ondata di maltempo che ha colpito la zona, ha permesso di scongiurare danni catastrofici alle abitazioni del lungomare e all’infrastruttura urbana, pur subendo localizzati cedimenti. L’amministrazione comunale ha già avviato una stima dei danni, quantificabili tra i 3 e i 4 milioni di euro, e ha richiesto un intervento urgente per il ripascimento della spiaggia. La cittadina messinese, da anni impegnata nella lotta contro l’erosione costiera, può oggi contare su un sistema di difesa che ha dimostrato la sua resilienza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su SantAlessio Siculo

A causa delle piogge intense e del maltempo persistente, il fiume Agrò è esondato, provocando la chiusura temporanea di un tratto della statale 114 a Sant’Alessio Siculo.

Gaetano Sciacca torna a battere sul problema dell’erosione costiera a Galati Marina.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su SantAlessio Siculo

Argomenti discussi: Erosione costiera, Sciacca insiste: Anche a Galati l'unico rimedio è la barriera soffolta; Ripascimento e barriera soffolta dopo la ricostruzione dei litorali; Mareggiata e crolli a S. Alessio: cede parte della barriera soffolta; Ciclone Harry, a Furci Siculo e Sant’Alessio il materiale dei torrenti per rifare le spiagge.

Ripascimento e barriera soffolta dopo la ricostruzione dei litoraliSegnali di ripartenza. Ieri pomeriggio è stato riaperto il lungomare di Furci, chiuso dalla devastante mareggiata del 19 gennaio scorso e poi parzialmente riaperto il 27. Adesso si torna a circolare ... lasicilia.it

Ciclone Harry, a Furci Siculo e Sant’Alessio il materiale dei torrenti per rifare le spiaggePrendere dagli alvei dei torrenti il materiale portato a valle dalle piene e utilizzarlo ... msn.com

In entrambi i provvedimenti dell’Autorità di Bacino – sia per Sant’Alessio che per Furci – è specificato che l’autorizzazione idraulica non assolve all’eventuale necessità di ottenere altri nulla osta prima di avviare i lavori. facebook