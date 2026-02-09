Ciaspolenta tra boschi e polenta

Questa mattina un gruppo di appassionati ha preso le ciaspole e si è avventurato tra i boschi della montagna. Camminano tra faggi secolari e conifere, godendosi i panorami e fermandosi nelle malghe lungo il percorso. Una giornata dedicata alla natura, lontano dal caos delle città.

Una ciaspolata per godersi la montagna e i suoi panorami, incontrando malghe, faggi secolari e boschi di conifere. A metà percorso aperitivo in compagnia e, a seguire, pranzo a base di polenta.Ritrovo: ore 11.00 – parcheggio Malga MoscardaPartenza: ore 11.30Rientro: per le 13.30 circaDifficoltà.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Ciaspolenta Boschi La “Ciaspolenta“ per conquistare il Monte Nerone La “Ciaspolenta” è un’esperienza pensata per esplorare il Monte Nerone in modo originale e autentico. Sagre febbraio 2026 in Lombardia, dove e quando: 10 eventi tra carciofi, bollito e polenta Arrivano le sagre di febbraio in Lombardia, con dieci eventi tra carciofi, bollito e polenta. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Polenta con costine e verza - È sempre mezzogiorno 07/11/2025 Ultime notizie su Ciaspolenta Boschi Argomenti discussi: Ciaspolata sotto le stelle con cena al Rifugio Campomulo - Gallio, sabato 7 febbraio 2026; Gressoney con le ciaspole: 4 itinerari spettacolari da fare a febbraio; Ciaspolata notturna ai piedi della Presolana: a Colere un San Valentino sulla neve; Ciaspolata notturna ai piedi della Presolana. L’inverno in Alto Adige oltre lo sci: ciaspolate e notti sotto le stelleL’inverno in Alto Adige è lungo ed è un’esperienza che va ben oltre le classiche[...] ... msn.com Ciaspobomb...al chiaro di lunaSabato 31 Gennaio Ciaspolata al chiaror di luna quasi piena tra boschi e malghe della Lessinia, con osservazione delle tracce lasciate dalla fauna selvatica sul manto nevoso. A metà percorso, ... veronasera.it ULTIMI POSTI DISPONIBILI Camminiamo insieme sulla neve tra i boschi e i bianchi crinali del Parco Nazionale dell' Appennino Tosco-Emiliano. Domenica 8 Febbraio CIASPOLATA IN PRADARENA Ritrovo: Rifugio Carpe Diem, Passo di Pradarena ore facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.