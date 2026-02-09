Chiusa Sclafani si tinge di azzurro | fra Giunta e Consiglio nuove adesioni a Forza Italia in quota Tamajo

Chiusa Sclafani torna a schierarsi con Forza Italia. Nella città, diversi amministratori, tra Giunta e Consiglio, hanno deciso di passare al partito di Berlusconi. Le adesioni sono state ufficializzate negli ultimi giorni, rafforzando la presenza di Forza Italia nel Comune e dando un segnale chiaro sulla linea politica locale.

