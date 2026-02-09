Chiusa Sclafani si tinge di azzurro | fra Giunta e Consiglio nuove adesioni a Forza Italia in quota Tamajo
Chiusa Sclafani torna a schierarsi con Forza Italia. Nella città, diversi amministratori, tra Giunta e Consiglio, hanno deciso di passare al partito di Berlusconi. Le adesioni sono state ufficializzate negli ultimi giorni, rafforzando la presenza di Forza Italia nel Comune e dando un segnale chiaro sulla linea politica locale.
Il Comune di Chiusa Sclafani si tinge di azzurro: fra Giunta e Consiglio sono state formalizzate nuove adesioni a Forza Italia in quota Tamajo. Il sindaco Francesco Di Giorgio spiega così le ragioni che, dopo di lui, ha portato altri consiglieri e assessori a sposare il progetto politico di Forza.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Chiusa Sclafani ForzaItalia
Sale la tensione in Forza Italia dopo le parole di Falcone, l'appello di Tamajo: "Basta divisioni e polemiche, serve una pace politica"
In Forza Italia cresce l’attenzione sulla necessità di unità interna, dopo le recenti dichiarazioni di Falcone e l’appello di Tamajo.
Ultime notizie su Chiusa Sclafani ForzaItalia
L’amministrazione di Chiusa Sclafani si tinge di azzurro: adesioni alla squadra politica di Edy TamajoSi rafforza ulteriormente il percorso politico che vede protagonista Edy Tamajo con nuove adesioni dall’amministrazione comunale di Chiusa Sclafani in provincia di Palermo. teleoccidente.it
Incendio a Chiusa Sclafani, domato con elicotteri e CanadairE' stato spento stamattina l'incendio divampato ieri sera a Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo. L'allarme era stato lanciato da una torretta del sistema antincendio. Il rogo è stato domato ... ansa.it
Carnevale a Sant'Antonio grazie alla Consulta Giovanile Chiusa Sclafani Pomeriggio per i bambini, serata per i giovani. Carnevale dei Bambini 16:30 – 18:00 Carnevale Giovanile Chiusese 23:30 – 03:00 I luoghi si svuotano quando non li abitiamo. L facebook
