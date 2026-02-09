China’s Xi extends condolences over blast in Pakistani capital Xinhua reports

Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio di condoglianze al presidente pakistano Asif Ali Zardari dopo l’esplosione che ha provocato vittime nella capitale del Pakistan. Xi ha espresso solidarietà e vicinanza al paese, condannando l’attentato e augurando una rapida ripresa alle persone coinvolte. La notizia arriva dopo gli ultimi sviluppi di un episodio che ha scosso l’intera nazione.

BEIJING, Feb 9 (Reuters) - Chinese President Xi Jinping on Monday sent a message of condolences to Pakistani President Asif Ali Zardari over last week's deadly explosion in Islamabad. Xi "strongly condemned the violence and terrorist acts against innocent civilians", and said China would support Pakistan in fighting terrorism, according to the state-run Xinhua news agency. BEIJING, 9 febbraio (Reuters) - Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato lunedì un messaggio di condoglianze al presidente pakistano Asif Ali Zardari per l'esplosione mortale della scorsa settimana a Islamabad. Xi ha "condannato con forza la violenza e gli atti terroristici contro civili innocenti" e ha detto che la Cina sosterrà il Pakistan nella lotta al terrorismo, secondo l'agenzia di stampa statale Xinhua.

