Chikungunya c’è il vaccino | a chi serve come funziona prima di quali viaggi è indicato
Un nuovo vaccino contro il virus della Chikungunya è disponibile. Le autorità sanitarie lo consigliano a chi si prepara a viaggiare in zone a rischio. Il farmaco aiuta a prevenire i sintomi della malattia, che si trasmette tramite zanzare. Non è ancora obbligatorio, ma chi parte per la Africa, l’Asia o altre aree dove il virus è presente dovrebbe considerare la vaccinazione. La somministrazione si fa in una dose e può aiutare a evitare febbre, dolori articolari e altri fastidi.
Vi siete mai chiesti cosa significa Chikungunya? Dovendo dare una definizione potremmo tradurre il termine così: “Colui che cammina storto”. Basta questo per capire quanto e come la malattia possa lasciare strascichi alle articolazioni, sicuramente pesanti da sostenere. Per questo è importante sapere che, a prescindere dai casi sporadici osservati in Italia, esiste la possibilità di proteggersi con la vaccinazione, specie se sono previsti trasferimenti in aree a rischio. Lo ricordano gli esperti della Società Italiana di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni (SIMVIM), ricordando che la protezione può essere effettuata con un vaccino monodose. 🔗 Leggi su Dilei.it
