Chiesa chiama l’Italia | il Liverpool fissa il prezzo Juve in pole

La Juventus sembra avere la strada spianata per riportare Federico Chiesa in Italia. Il Liverpool ha fissato il prezzo e ora tutto dipende da un accordo tra le parti. La trattativa si fa sempre più concreta, e i tifosi bianconeri già sognano il ritorno del loro attaccante.

Il futuro di Federico Chiesa si allontana sempre più dalla Premier League e punta con decisione verso un clamoroso ritorno in Serie A. L’avventura dell’esterno azzurro al Liverpool, finora caratterizzata da uno spazio estremamente ridotto nelle rotazioni di Slot, sembra essere già arrivata a un punto di rottura. Secondo quanto rivelato da testate giornalistiche inglesi, i Reds avrebbero già stabilito il prezzo del cartellino per l’estate: la base d’asta oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro. Nonostante un contratto con scadenza fissata al 2028, la società inglese non ha alcuna intenzione di intavolare trattative per un eventuale prolungamento, segnale inequivocabile di una cessione imminente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

