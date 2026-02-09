Chieri-Cuneo 3-0 | Nemeth soddisfatta Rivero deluso risultato

Nel match tra Chieri e Cuneo, le padrone di casa hanno vinto 3-0, lasciando le avversarie deluse. Nemeth si è detta soddisfatta della prestazione, mentre Rivero si è mostrata delusa per il risultato. La partita ha regalato emozioni e ha confermato la partita come uno degli eventi più seguiti della settimana.

Le competizioni sportive femminili e maschili proseguono con eventi di grande impatto, offrendo elementi di interesse e analisi dei risultati più recenti. Questi incontri evidenziano le prestazioni di squadre e atleti, con commenti e reazioni che arricchiscono il quadro generale delle competizioni del momento. La sfida tra Chieri e Cuneo si è conclusa con un risultato netto di **tre a zero** in favore della squadra di casa. Il tecnico Nemeth ha sottolineato come questa vittoria rappresenti un traguardo importante, anche se ha evidenziato che le atlete non fossero al massimo della forma. Dall’altro lato, Rivero ha espresso un certo rammarico per l’esito della partita, suggerendo che ci siano ancora margini di miglioramento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Nel derby piemontese, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 batte Honda Cuneo Granda Volley 3-0.

Pallavolo A1F – Chieri vince il derby piemontese con Cuneo: il secco 3-0 nasconde una prestazione così cosìUn 3-0 molto combattuto al PalaFenera, dove la Reale Mutua Fenera Chieri vince il derby contro la Honda Cuneo Granda Volley. Il risultato poggia su una prestazione un po’ altalenante di Chieri che com ... ivolleymagazine.it

VOLLEY A1F / Chieri-Cuneo 3-0, Magnani: Abbiamo lottato su ogni puntoNessun punto per le Gatte nel difficile match contro Chieri, ma le biancorosse hanno mostrato carattere e grinta. Il commento del libero Linda Magnani ... targatocn.it

