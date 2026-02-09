Questa sera su Canale 5, il quiz “Chi vuol essere milionario” ha regalato momenti intensi. Pierre Aldo ha deciso di rinunciare al milione di euro, lasciando la sfida a metà. Lucia invece è uscita alla terza domanda, senza portare a casa alcun voto. Il gioco si conferma capace di coinvolgere, anche quando le risposte non sono quelle sperate.

Ci sono programmi che tornano con la capacità di rinnovarsi senza perdere la brillantezza del proprio colore originario. Chi vuol essere milionario è uno di quelli: da più di vent’anni mantiene le stesse emozioni delle prime edizioni, senza dimenticare l’importanza di rinnovarsi e di cercare nuovi avvincenti cambiamenti. La dimostrazione è arrivata nella puntata di domenica 8 febbraio. Non solo perché quella svoltasi negli studi di Canale 5 è stata una gara eccezionale, ma anche perché, come annunciato dall’immancabile e storico conduttore, Gerry Scotti, il programma è arrivato alla sua millesettecentesima puntata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi vuol essere milionario, pagelle 8 febbraio: Pierre Aldo rinuncia al milione (10), Lucia eliminata alla terza domanda (senza voto)

Questa sera torna "Chi vuol essere milionario" con una versione rivisitata chiamata "Il Torneo".

Chi vuol essere milionario, chi è il nuovo campione Pierre Aldo: vincita (storica) dopo l’eliminazione, Gerry Scotti increduloEliminato nelle qualifiche, il carabiniere di Roma viene ripescato e conquista una vincita faraonico: ecco cosa è successo l'8 febbraio a Chi vuol essere milionario. libero.it

Chi vuol essere milionario, chi è il nuovo campione Riccardo: maxi-vincita e flop storico al TorneoSerata da record (negativo) a Chi vuol essere milionario – Il torneo: Riccardo stravince e incassa una cifra faraonica: scopri di più. libero.it

Pierre Aldo si ferma a un passo dal milione, incappa in una domanda di religione e decide saggiamente di fermarsi pensando alla famiglia e alla figlioletta di nome Virginia come Gerry Scotti e sua nipote e allora si tiene un bell'assegno da 300mila euro. Tanta facebook