Chi sono gli slalomisti in gara nella combinata maschile? Startlist e distacchi dopo la discesa

Nella giornata di oggi gli appassionati di sci alpino seguono con attenzione la combinata maschile, che si svolge alle 14. La tensione cresce tra gli atleti, pronti a sfidarsi tra le porte nel secondo tratto. La start list è già pronta e i distacchi dopo la discesa lasciano presagire una gara aperta e combattuta.

Tensione alle stelle in vista della manche di slalom della combinata maschile a coppie di sci alpino, in programma alle ore 14.00 e valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Archiviato il primo segmento di gara che prevedeva lo svolgimento della discesa libera sulla Stelvio, adesso sarà il turno degli slalomisti per una manche che metterà in palio le medaglie. A Bormio c'è una formazione italiana attualmente in vetta alla classifica dopo la discesa, infatti Giovanni Franzoni ha firmato il miglior tempo regalando al compagno Alex Vinatzer un piccolo vantaggio nei confronti di tre binomi svizzeri ed un cuscinetto di sicurezza più consistente su altre squadre potenzialmente temibili come per esempio Francia 1, il blocco austriaco, Germania, Finlandia e Norvegia 1.

