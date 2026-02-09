Chi era e cosa è successo all'alpinista inglese morto mentre scalava una cascata di ghiaccio a Cogne

Un alpinista inglese di 72 anni è morto ieri durante una scalata a Cogne. Stephen Basil Lismore si è incastrato in una fessura sotto una cascata di ghiaccio e è stato investito da acqua gelata. Nonostante i tentativi di soccorso, è stato trovato senza vita sul posto. Le cause sembrano essere il freddo intenso o un possibile annegamento.

Stephen Basil Lismore, 72 anni, è rimasto incastrato in una fessura sotto la cascata di ghiaccio; lì è stato investito da acqua gelata, sarebbe morto di freddo o annegato. Lo stabilirà l'autopsia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Questa mattina a Cogne, un alpinista è morto cadendo da una cascata di ghiaccio

Questa sera, il Soccorso alpino valdostano ha recuperato il corpo senza vita di uno scalatore straniero sulle cascate di Lillaz, a Cogne.

