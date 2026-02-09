Chi è Suor Assunta l’asso nella manica di Sofia Goggia per le Olimpiadi – I video

Sofia Goggia si mostra per la prima volta in video insieme a Suor Assunta, l’amica che potrebbe fare la differenza alle Olimpiadi. La campionessa italiana degli sci ha condiviso alcuni momenti con la suora, conosciuta tra i fan, che ora diventa un volto noto. Finora, Goggia aveva parlato di lei solo a voce, ma questa volta la muove anche una presenza concreta, che fa pensare a un legame speciale tra le due.

I fan più accaniti di Sofia Goggia ne hanno sentito parlare diverse volte, ma mai finora la campionessa italiana degli sci si era mostrata in video in compagnia dell’amica suora Assunta. Già diversi anni fa, in un’intervista a Repubblica, l’atleta bergamasca aveva confidato il suo rapporto speciale con l’amica ecclesiastica: «Una suora, che è mia amica, mi manda le spiegazioni dei testi sacri da leggere e quando ho una domenica libera vado in parrocchia a trovare il mio don». Il rapporto di Goggia con la fede. Goggia, che ha appena conquistato la medaglia di bronzo nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina, non ha mai nascosto il suo rapporto con la religione.🔗 Leggi su Open.online

Sofia Goggia conquista il suo terzo podio consecutivo alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

