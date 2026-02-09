Chi è Lorena Ramiro il nuovo amore di Can Yaman?

Lorena Ramiro, influencer spagnola di 20 anni, è al centro dell’attenzione per essere stata avvistata con l’attore turco Can Yaman. La ragazza, conosciuta sui social per i suoi video su Instagram e TikTok, sembra aver trovato un nuovo interesse sentimentale. La loro frequentazione sta facendo parlare tra fan e media, anche se ancora nessuna conferma ufficiale.

Lorena Ramiro è un’influencer e creator spagnola classe 2003, diventata nota sui social per i suoi contenuti e per la forte presenza su Instagram e TikTok. Prima di dedicarsi ai social network, ha praticato sport a livello agonistico, tra cui calcio e atletica. Molto legata alla sua famiglia, Lorena condivide spesso sui social foto e storie con genitori, fratelli e nonna. La fama per lei in Spagna è arrivata anche attraverso alcune apparizioni televisive. Lorena infatti è apparsa nel programma Socialité, e più recentemente ha partecipato a Warrior Games. Per quanto riguarda la vita sentimentale, prima dei rumors con Can Yaman il suo nome era già stato associato, seppur senza nessuna conferma dai diretti interessati, al calciatore Pedri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Negli ultimi giorni il nome di Can Yaman torna a fare notizia, questa volta per la sua vita privata.

Dopo la fine della relazione con Sara Bluma, Can Yaman torna al centro dell’attenzione.

