Benito Antonio Martínez Ocasio, in arte Bad Bunny, ha conquistato il pubblico durante il Super Bowl con il suo spettacolo. Reduce dalla vittoria ai Grammy, il cantante portoricano ha infiammato l’Half Time Show, portando sul palco energia e ritmo che hanno coinvolto milioni di spettatori. La sua performance ha lasciato il segno, dimostrando ancora una volta perché è uno degli artisti più seguiti al momento.

Il Super Bowl non è soltanto un evento sportivo che raduna milioni di spettatori in tutti gli Stati Uniti per decretare la squadra vincitrice della stagione NFL, ma è anche uno dei momenti di spettacolo più importanti all'anno. Ogni anno gli organizzatori affidano a una personalità della musica di allestire il cosiddetto Half Time Show, lo spettacolo dell'intervallo tra i due tempi. Quest'anno la scelta è ricaduta su Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio) rapper e cantautore portoricano che canta soltanto in spagnolo. Lady Gaga, Ricky Martin, Pedro Pascal, Jessica Alba e Cardi B, hanno aiutato Bad Bunny ha portare al pubblico televisivo e a quello presente allo stadio, uno spaccato della sua Porto Rico dove è nato il 10 marzo del 1994, nello specifico a Vega Baja. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi è Bad Bunny, il cantante portoricano che ha infiammato il Super Bowl

I festeggiamenti per il Super Bowl 60 sono iniziati con grande energia.

Dopo aver vinto un Grammy, Bad Bunny torna al centro dell'attenzione con una polemica che non si placa.

Bad Bunny Brings Puerto Rican Pride to Super Bowl LX!

Chi è Bad Bunny, il cantante portoricano che ha infiammato il Super BowlEcco chi è Bad Bunny protagonista dell'Half TIme Show al Super Bowl, primo artista latino a vincere come Best Album ai Grammy ... gazzetta.it

Bad Bunny al Super Bowl 2026, quanto è stato pagato e perché Trump non ha partecipatoBad Bunny approda sul palco del Super Bowl anche dopo le critiche di Donald Trump per lo show in spagnolo. Quanto è stato pagato? quifinanza.it

Bad Bunny infiamma il #SuperBowl , Trump: “Spettacolo terribile, un affronto alla grandezza dell’America” x.com

Trump ha prontamente definito «terribile» lo spettacolo di Bad Bunny, che però è piaciuto moltissimo ai media e in queste ore è raccontato come il più creativo e riuscito dai tempi di quello che fece Prince nel 2007 facebook