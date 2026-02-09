Che tempo che fa le pagelle dell’8 febbraio | Argentero in imbarazzo 8 Valeria Golino granitica 7,5 Mara Venier scansa Giucas 9

Domenica sera, il salotto di Fabio Fazio ha mostrato ancora una volta il suo volto più vario. Tra imbarazzi, applausi e qualche scivolone, gli ospiti sono saliti sul palco portando con sé emozioni diverse. Argentero si è trovato un po’ in difficoltà, mentre Valeria Golino ha dimostrato tutta la sua solidità. Mara Venier, invece, ha evitato Giucas, confermando il suo carattere deciso. Un appuntamento che anche questa volta ha unito leggerezza e momenti di riflessione.

Il consueto appuntamento domenicale con Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa si conferma il salotto d’eccellenza della televisione italiana, costruito – come di consueto – tra impegno civile e puro intrattenimento. La serata dell’8 febbraio ha visto sfilare icone del cinema come Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni, la sensibilità di Valeria Golino e il carisma di Luca Argentero e Giulia Michelini. Non sono mancate le letterine di Luciana Littizzetto che, almeno da una settimana a questa parte, sonod diventate ben due. Ma cos’è accaduto durante la puntata? Ecco il nostro pagellone. Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuniricordano Enzo Tortora, voto: 8,5. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Che tempo che fa, le pagelle dell’8 febbraio: Argentero in imbarazzo (8), Valeria Golino granitica (7,5), Mara Venier scansa Giucas (9) Approfondimenti su Che tempo che fa Anticipazioni Che Tempo Che Fa dell’8 febbraio: Luca Argentero e Valeria Golino super ospiti Domenica 8 febbraio torna su Nove l’appuntamento con Che Tempo Che Fa. 7 ospiti imperdibili a Che Tempo Che Fa l’8 febbraio 2026: da Bellocchio a Valeria Golino Questa sera, Fabio Fazio torna su Nove con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Che tempo che fa Argomenti discussi: Che Tempo Che Fa | Intervista Geolier | Video; Che tempo che fa, gli ospiti e i temi della puntata con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto; Che Tempo Che Fa, anticipazioni: Belen senza filtri, poi Fazio si emoziona con Alberto Trentini; Che tempo che fa, Fazio sforna un altro colpo da maestro: in studio un sex symbol italiano e... Ospiti e anticipazioni di domenica 8 febbraio. Che tempo che fa, anticipazioni 8 febbraio: Fazio 'soffia' Luca Argentero e Mara Venier alla RaiOggi, 8 febbraio 2026 torna Che tempo che fa: Valeria Golino in studio da Fabio Fazio, nuove imitazioni e tutti i dettagli sulla puntata. libero.it Che tempo che fa, pagelle: Argentero e le macchine (9), le letterine di Littizzetto (8,5), Venier e lo scalino di Domenica In (7,5), Paolantoni...Una puntata poliedrica quella di Che tempo che fa, andata in onda domenica 8 febbraio 2026. Fabio Fazio ha lasciato spazio non solo alla scienza ... msn.com “Prima di entrare la scarpa che non entra… non trovi il reggiseno” - Valeria Golino a #CTCF con il film La Gioia x.com “Prima di entrare la scarpa che non entra… non trovi il reggiseno” - Valeria Golino a Che Tempo Che Fa con il film La Gioia facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.