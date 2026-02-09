A Sanremo, il caso Pucci diventa un tema caldo. Giannini ha duramente attaccato Meloni, chiedendosi perché abbia parlato di Pucci. La polemica si accende dopo che il comico ha rifiutato le critiche di sinistra, scatenando una vera e propria bufera politica. La vicenda continua a dividere opinioni e a far discutere anche fuori dal festival.

Il caso Pucci agita e non poco Sanremo. Il no del comico dopo le critiche piovute da sinistra ha scatenato una vera e propria bufera politica. E l'occasione è buona, ancora una volta, per attaccare il governo Meloni. A questa legge non si sotrare nemmeno Massimo Giannini che dallo studio di Che tempo che fa di Fabio Fazio attacca senza se e senza ma l'esecutivo: "Rispetto alla partecipazione di un comico, indipendentemente dal fatto che sia bravo o meno bravo, faccia ridere o non faccia ridere, certamente è uno piuttosto divisivo perché fa da stand-up comedian, delle uscite molto abrasive sui temi del gender, il body shaming, i no vax, insomma, viene lui stesso, si definisce un comico di destra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Che tempo che fa, Giannini attacca Meloni: "Perché parla di Pucci"

Approfondimenti su Sanremo Caso

Massimo Giannini attacca duramente Giorgia Meloni nel suo intervento in tv.

Su Che Tempo Che Fa, il commento di Giannini su Meloni ha attirato l'attenzione con l'immagine del “mantello dell'imperatore”.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sanremo Caso

Argomenti discussi: Che Tempo Che Fa | Intervista Geolier | Video; Che tempo che fa, gli ospiti e i temi della puntata con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto; Che Tempo Che Fa, anticipazioni: Belen senza filtri, poi Fazio si emoziona con Alberto Trentini; Che tempo che fa, Fazio sforna un altro colpo da maestro: in studio un sex symbol italiano e... Ospiti e anticipazioni di domenica 8 febbraio.

Che tempo che fa, anticipazioni 8 febbraio: Fazio 'soffia' Luca Argentero e Mara Venier alla RaiOggi, 8 febbraio 2026 torna Che tempo che fa: Valeria Golino in studio da Fabio Fazio, nuove imitazioni e tutti i dettagli sulla puntata. libero.it

Che tempo che fa, stasera in tv: Valeria Golino, Luca Argentero e gli altri ospiti della puntataVa in onda oggi, domenica 8 febbraio 2026, dalle 19.30 sul Nove, una nuova puntata di Che tempo che fa. Cinema e televisione di qualità, affrontati alle interviste di Fabio Fazio; e con la comicità ... today.it

‘’E’ partita una scarica di fucileria!’’ Il racconto della Signora Coriandoli a Che Tempo Che Fa facebook

Questa sera Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni saranno presenti a Che tempo che fa per presentare “Portobello”, la nuova serie di Bellocchio in uscita il 20 febbraio su HBO Max Italia. x.com