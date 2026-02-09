ChatGPT introduce i primi annunci pubblicitari per utenti free

OpenAI ha iniziato a testare le prime pubblicità su ChatGPT, rivolte anche agli utenti free. La novità viene introdotta senza preavviso e può cambiare il modo in cui usiamo il chatbot. Per ora, l’azienda non ha chiarito quanto durerà questa fase e se le pubblicità diventeranno permanenti. Gli utenti hanno già notato alcuni messaggi pubblicitari che si inseriscono tra le risposte, creando un po’ di sorpresa tra chi usa il servizio senza pagare.

(Adnkronos) – OpenAI ha dato il via alla sperimentazione delle inserzioni pubblicitarie all'interno di ChatGPT. Gli annunci saranno chiaramente distinguibili e posizionati in un'area dedicata sotto la conversazione, interessando sia gli account gratuiti sia i sottoscrittori del piano economico denominato Go. Nonostante l'introduzione di questa nuova linea di ricavi, la società guidata da Sam Altman.

WhatsApp, di proprietà di Meta, si prepara a lanciare un nuovo abbonamento che permette agli utenti di eliminare gli annunci pubblicitari.

