Charlie Puth ha cantato l’inno nazionale al Super Bowl LX. Mentre il pubblico si concentrava sullo spettacolo di Bad Bunny, l’artista americano si è esibito sul campo, attirando l’attenzione di tutti. La sua performance ha segnato un momento speciale tra gli applausi dei tifosi e le telecamere puntate su di lui.

Nonostante gli occhi di tutti fossero puntati sull’ Halftime Show di Bad Bunny, tra i performer del Super Bowl LX c’era anche Charlie Puth. Il cantautore statunitense è sceso sul campo del Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, per eseguire l’inno nazionale. È salito su una pedana bianca per suonare la tastiera, mentre cantava The Star-Spangled Banner, accompagnato da una band e un coro vestiti di bianco, che hanno aggiunto ulteriore profondità alla sua reinterpretazione in stile pop. Puth ha concluso la sua performance con un’inaspettata nota finale, aggiungendo il suo tocco personale. Il suo momento è stato preceduto da Brandi Carlile, che ha cantato America the Beautiful e dall’esibizione dei Green Day all’ Opening Ceremony. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Charlie Puth sale sul palco del Levi’s Stadium di Santa Clara per cantare l’inno nazionale.

Charlie Puth to sing national anthem at 2026 Super Bowl

