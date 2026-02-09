Bergamo si prepara a vivere una notte da ricordare. Luciano Ligabue arriva al ChorusLife per un concerto attesissimo, in una location appena inaugurata e in occasione di un anniversario storico. La città si anima con l’entusiasmo dei fan, pronti a vivere un evento che rimarrà nella memoria.

L’EVENTO. Una data attesa, una location nuova e un anniversario storico: Bergamo si prepara a vivere una notte da ricordare con Luciano Ligabue. Il cantante in concerto il 27 settembre alla ChorusLife Arena. Luciano Ligabue torna a Bergamo. Il rocker di Correggio farà tappa in città il 27 settembre con La Notte di Certe Notti, il tour-evento che segna il gran finale di un percorso live straordinario tra stadi, arene e palasport italiani. L’appuntamento è fissato alla ChorusLife Arena. Il tour toccherà 14 città per 14 appuntamenti unici, senza repliche, pensati per rendere ogni concerto una vera e propria festa irripetibile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Certe Notti» anche a Bergamo, Ligabue al ChorusLife

Approfondimenti su Ligabue Bergamo

Luciano Ligabue torna a scaldare l’estate italiana con “La Notte di Certe Notti”.

Luciano Ligabue ha annunciato ufficialmente il suo nuovo tour, intitolato La notte di certe notti 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

LA NOTTE DI CERTE NOTTI - Ligabue @ Reggia di Caserta 2025

Ultime notizie su Ligabue Bergamo

Argomenti discussi: Certe Notti, omaggio agli studenti vittime del terremoto dell'Aquila al Teatro Santa Chiara; Certe notti, Lucky Galioso tra noir, vinili e musica vissuta. L'intervista; Certe Notti Magiche - NXT Station - eventi; Anffas Crema: a Postino sulle note di Ligabue l'evento Certe Notti. Serata di solidarietà con i TempodaLiga.

Ligabue torna a Genova: La notte di Certe notti fa tappa allo StadiumGenova - La notte di Certe notti passa anche da Genova. Luciano Ligabue ha annunciato la data genovese del tour che, tra settembre e ottobre, porterà il gran finale delle celebrazioni dedicate a Ce ... ilsecoloxix.it

«Certe Notti» anche a Bergamo, Ligabue al ChorusLifeBergamo si prepara a vivere una notte da ricordare con Ligabue. Il cantante in concerto il 27 settembre alla ChorusLife Arena. ecodibergamo.it

Paolo Bonolis riporta la musica live in prima serata. Da “Certe Notti” a “Gocce di memoria”: tutte le canzoni e i duetti attesi sul palco! facebook